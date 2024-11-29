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Минцифры РФ опровергло информацию об отмене IT-отсрочки

Минцифры РФ сообщило, что IT-отсрочка от военной службы продолжает действовать

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Александр Кряжев/РИА Новости

Минцифры РФ опровергло в Telegram-канале информацию об отмене IT-отсрочки, в том числе от прохождения срочной службы.

Согласно сообщению ведомства, никаких специальных изменений для IT-отрасли нет — уже оформленные брони сотрудникам IT-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 года. Уточняется, что после этой даты получить бронь можно будет по новым условиям, о которых предприятиям будет сообщено в течение декабря.

«Были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. Речь идет о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников», — сказано в сообщении Минцифры РФ.

Незадолго до этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил телеканалу RTVI, что с марта 2025 года бронированием граждан от мобилизации будут заниматься только федеральные ведомства и Минобороны России. Так он прокомментировал сообщение Telegram-канала «Эхо» о том, что на предприятиях начали вводить новые правила бронирования сотрудников от мобилизации.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о мобилизации в России.

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