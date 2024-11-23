В Кремле ответили на вопрос о мобилизации в России

В России не обсуждается вопрос о проведении мобилизации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«О мобилизации речи никакой не ведется», — подчеркнул он.

В ноябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александру Серговенцеву с просьбой разъяснить процесс демобилизации военнослужащих.

Как отметила Москалькова, в настоящее время командиры военных подразделений лишены возможности демобилизовать военнослужащих, даже в случае наличия решений призывных комиссий.

В России объявили частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года.

Ранее в ГД предложили досрочное увольнение со службы многодетных военнослужащих.