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В Кремле ответили на вопрос о мобилизации в России

Песков: речи о мобилизации в России не ведется

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Александр Кряжев/РИА Новости

В России не обсуждается вопрос о проведении мобилизации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«О мобилизации речи никакой не ведется», — подчеркнул он.

В ноябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александру Серговенцеву с просьбой разъяснить процесс демобилизации военнослужащих.

Как отметила Москалькова, в настоящее время командиры военных подразделений лишены возможности демобилизовать военнослужащих, даже в случае наличия решений призывных комиссий.

В России объявили частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года.

Ранее в ГД предложили досрочное увольнение со службы многодетных военнослужащих.

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Мобилизация в России
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