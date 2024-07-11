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Минобороны назвало число принятых по контракту в ВС РФ в 2024 году

Контракты с Минобороны РФ с начала 2024 года заключили около 190 тысяч россиян

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Алексей Майшев/РИА Новости

Примерно 190 тысяч россиян подписали контракты с министерством обороны России с начала 2024 года. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявил, что около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году.

9 июля заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что боевая экипировка для всех бойцов специальной военной операции соответствует стандартам.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что в зоне специальной военной операции (СВО) находятся около 700 тыс. российских военнослужащих.

В апреле в Минобороны РФ сообщали, что в стране количество желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросло.

Ранее сообщалось, что мобилизованных лишат соцвыплаты при самовольном оставлении части.

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