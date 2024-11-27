Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИ-6 рассказали о конфликте Европы с Россией

Экс-глава МИ-6 Дирлав признал, что Европа воюет с Россией

close
Global Look Press

Европа уже находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил глава британской службы внешней разведки МИ-6 (1999–2004 годы) Ричард Дирлав в интервью Sky News.

Он подчеркнул, что премьер-министр Польши Дональд Туск называл это предвоенной ситуацией. По мнению Дирлава, польский лидер не прав, ведь это «настоящая война».

Экс-глава МИ-6 добавил, что с российской точки зрения это не обязательно означает вооруженный конфликт. Это может означать гибридный конфликт или конфликт иного типа, идущий в разных сферах, добавил он.

По его мнению, в этой крайне сложной ситуации диалог с Москвой будет лучше отсутствия контактов. Это необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации.

26 ноября посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с деятельностью сотрудника миссии, подозреваемого в шпионаже.

По данным ФСБ, второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в Россию указал ложные данные, тем самым нарушив российское законодательство. Кроме того, с его стороны были выявлены признаки проведения разведывательно-подрывной работы. Прайора обязали покинуть страну в течение двух недель.

Ранее Маск назвал Британию «полицейским государством».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами