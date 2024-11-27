В МИ-6 рассказали о конфликте Европы с Россией

Европа уже находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил глава британской службы внешней разведки МИ-6 (1999–2004 годы) Ричард Дирлав в интервью Sky News.

Он подчеркнул, что премьер-министр Польши Дональд Туск называл это предвоенной ситуацией. По мнению Дирлава, польский лидер не прав, ведь это «настоящая война».

Экс-глава МИ-6 добавил, что с российской точки зрения это не обязательно означает вооруженный конфликт. Это может означать гибридный конфликт или конфликт иного типа, идущий в разных сферах, добавил он.

По его мнению, в этой крайне сложной ситуации диалог с Москвой будет лучше отсутствия контактов. Это необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации.

26 ноября посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с деятельностью сотрудника миссии, подозреваемого в шпионаже.

По данным ФСБ, второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в Россию указал ложные данные, тем самым нарушив российское законодательство. Кроме того, с его стороны были выявлены признаки проведения разведывательно-подрывной работы. Прайора обязали покинуть страну в течение двух недель.

Ранее Маск назвал Британию «полицейским государством».