Кабмин ФРГ раскрыл, что Шольц пообещал Зеленскому

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«Федеральный канцлер подтвердил неизменную и непоколебимую солидарность Германии с Украиной и заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе в военной сфере», — сообщил он.

Хебештрайт добавил, что поддержка будет оказываться в тесной координации с европейскими и международными партнерами.

Зеленский в ответ на это поблагодарил федеральное правительство за военную поддержку, а также за укрепление противовоздушной обороны Украины.

Пресс-секретарь кабмина ФРГ добавил, что стороны договорились продолжать диалог, в том числе и о возможных путях урегулирования конфликта на Украине.

Незадолго до этого агентство Bloomberg сообщало, что возможное изменение политики США по отношению к поддержке Киева может привести к тому, что Евросоюзу придется помогать Украине в одиночку.

Ранее Боррель заявил, что его садовник осуждает его за поддержку Украины.