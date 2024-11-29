Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Bloomberg ожидают, что ЕС придется помогать Украине в одиночку

Bloomberg: ЕС может остаться без поддержки США в вопросе помощи Украине

close
Markus Schreiber/AP

Возможное изменение политики Соединенных Штатов по отношению к поддержке Киева может привести к тому, что Евросоюзу придется помогать Украине в одиночку. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

По данным журналистов, основная финансовая поддержка Киева уже лежит на плечах европейцев, которые также пытаются нарастить производство боеприпасов и артиллерии. При этом Штаты остаются крупнейшим донором Украины.

Кроме того, в настоящее время Киев сильно зависит от США в плане боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, несмотря на помощь ЕС и попытки нарастить свое производство. Например, украинское минобороны уже заявляло о нехватке снарядов для минометов.

На днях избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине и России. Он выразил надежду, что ему удастся достичь «мира посредством силы».

Агентство Reuters писало, что Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru» .

Ранее в СВР заявили, что в НАТО думают о замораживании конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами