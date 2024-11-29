В Bloomberg ожидают, что ЕС придется помогать Украине в одиночку

Возможное изменение политики Соединенных Штатов по отношению к поддержке Киева может привести к тому, что Евросоюзу придется помогать Украине в одиночку. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

По данным журналистов, основная финансовая поддержка Киева уже лежит на плечах европейцев, которые также пытаются нарастить производство боеприпасов и артиллерии. При этом Штаты остаются крупнейшим донором Украины.

Кроме того, в настоящее время Киев сильно зависит от США в плане боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, несмотря на помощь ЕС и попытки нарастить свое производство. Например, украинское минобороны уже заявляло о нехватке снарядов для минометов.

На днях избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине и России. Он выразил надежду, что ему удастся достичь «мира посредством силы».

Агентство Reuters писало, что Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru» .

Ранее в СВР заявили, что в НАТО думают о замораживании конфликта на Украине.