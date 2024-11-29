Боррель заявил, что его садовник осуждает его за поддержку Украины

Уходящий в отставку с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что собственный садовник осуждает его за поддержку Украины. Об этом Боррель рассказал информационному агентству ANSA.

«Мой садовник спросил меня: «Почему я должен платить из своего кармана своими налогами за Украину?» Справедливый вопрос», — признал Боррель.

Он считает, что в недостаточной поддержке Украины со стороны населения стран Евросоюза виновен Брюссель — органы ЕС недостаточно качественно разъясняют необходимость этой поддержки. Боррель опасается приближения «момента истины» в вопросе финансирования конфликта на Украине.

До этого Жозеп Боррель заявил, что сомневается, что страны ЕС согласились бы сейчас помочь Украине так же, как сразу после начала спецоперации в феврале 2022 года.

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