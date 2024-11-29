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В Госдуме рассказали об изменении правил брони от мобилизации для предприятий

Заварзин: с марта бронью от мобилизации будут заниматься федеральные власти

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Александр Кряжев/РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил телеканалу RTVI, что с марта 2025 года бронированием граждан от мобилизации будут заниматься только федеральные ведомства и Минобороны России.

«Если раньше бронированием служащих могли заниматься предприятия, региональные власти, то с марта 2025 года эти полномочия передаются федеральным властям, Министерству обороны и так далее», — сказал Заварзин.

Другой член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в свою очередь заявил RTVI, что нормы, которые действовали ранее при бронировании сотрудника от мобилизации, в любом случае нуждаются в изменениях, поскольку «время идет» и появляются «другие угрозы».

«Профильные министерства должны определять «бронь», Минобороны, прежде всего, а также Министерство промышленности. И о мобилизации речи нет! Чего здесь беспокоиться», — сказал Соболев.

Незадолго до этого Telegram-канал «Эхо» со ссылкой на информацию от нескольких компаний сообщал, что на предприятиях начали вводить новые правила бронирования сотрудников от мобилизации. Утверждалось, что это связано с действием ранее оформленных броней только до 21 марта 2025 года.

23 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в России не обсуждается вопрос о проведении мобилизации. По его словам, сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны.

Ранее в Госдуме решили освободить от призыва добровольцев на СВО.

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