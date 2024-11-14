Страны НАТО провели учения в Балтийском море

Швеция и НАТО провели учения Dynamic Merlin 24, во время которых отрабатывались методы поиска субмарин в Балтийском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Вооруженные силы Швеции.

«На этой неделе корабли союзников тренировались в поиске подводных лодок в Балтийском море в рамках Dynamic Merlin 24», — говорится в сообщении.

Учения организовали шведские ВМС совместно с 1-й постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG1). В ходе мероприятий участвовали корветы, фрегаты, вспомогательные суда, вертолеты и самолеты из ряда стран, включая Бельгию, Францию, Нидерланды и Великобританию.

До этого сообщалось, что в следующем году Швеция намерена предоставить в распоряжение коллективных сил НАТО до восьми истребителей, а также несколько военных кораблей и 600 военнослужащих. По словам министра иностранных дел Швеции Марии Малмер Стенергард, корабли, самолеты и солдаты будут размещены на территории Латвии.

Швеция официально присоединилась к союзу Североатлантического альянса и стала его 32-м членом 7 марта этого года.

Ранее стало известно, кто будет командовать базой НАТО в финской Лапландии.