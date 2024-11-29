Средства ПВО РФ сбили 10 ракет ATACMS, запущенных ВСУ

Российские войска уничтожили 10 дальнобойных ракет ATACMS производства США, запущенных украинской армией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, были сбиты ракета большой дальности «Нептун», два снаряда РСЗО HIMARS, 15 авиабомб Hammer и JDAM, а также 363 крылатых дрона.

На этой неделе в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России готовят ответ на удары ATACMS по территории Курской области. Президент РФ Владимир Путин не исключил применение ракеты «Орешник» по Киеву.

В министерстве рассказали, что 23 ноября ВСУ выпустили пять этих ракет по позиции ракетного дивизиона С-400 в окрестностях Лотаревки, есть пострадавшие. По данным ведомства, три ракеты были уничтожены.

Спустя два дня ВСУ атаковали аэродром Курск-Восточный восемью ракетами ATACMS. Семь из них были сбиты. Ранения получили двое военнослужащих, добавили в Минобороны.

Ранее Зеленский пожаловался на возрастающие угрозы со стороны России.