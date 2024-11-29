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Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО

Военные России взяли под контроль Новую Ильинку, Раздольное и Воровское в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль Новую Ильинку, Раздольное и Воровское в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, российская армия нанесла поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ. Также за день отразили 53 контратаки противника.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что российские военнослужащие заканчивают зачистку от ВСУ поселка Раздольное в западной части ДНР.

Тем же утром подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко писал, что штурмовые группы российской армии форсировали реку Оскол в Харьковской области и ведут бои за поселок Двуречная. По его словам, войска пытаются взять Двуречную под свой контроль, что привело к активизации боевых действий за населенный пункт.

26 ноября Рогов сообщил, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики.

Ранее военный эксперт объяснил, почему российская армия не спешит брать Днепропетровск.

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