Российские военные заканчивают зачистку от ВСУ поселка Раздольное в западной части ДНР. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По словам Рогова, Раздольное переходит под контроль российской армии.

Раздольное находится севернее Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт ВСУ.

Этим же утром подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко писал, что штурмовые группы российской армии форсировали реку Оскол в Харьковской области и ведут бои за поселок Двуречная. По его словам, войска пытаются взять Двуречную под свой контроль, что привело к активизации боевых действий за населенный пункт.

26 ноября Рогов сообщил, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики.

Ранее военный эксперт объяснил, почему российская армия не спешит брать Днепропетровск.