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Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем

ВС России и КНР провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем

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Reuters

Вооруженные силы России и Китая в пятницу провели совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем. Об этом информирует министерство обороны КНР.

В заявлении ведомства уточняется, что в соответствии с годовым планом сотрудничества между вооруженными силами двух стран, 29 ноября было организовано и проведено девятое совместное воздушное патрулирование над Японским морем.

11 октября сообщалось, что сотрудники пограничных служб России и Китая провели первое совместное патрулирование в северной части Тихого океана.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого заявлял, что военное сотрудничество России и Китайской Народной Республики активно развивается. По его словам, высокий уровень взаимодействия между сторонами позволяет интенсивно развивать военное и военно-техническое сотрудничество, проводить совместные войсковые учения, организовывать воздушные и морские патрулирования, осуществлять дружественное взаимодействие в районе общей границы.

Ранее в США рассказали о подготовке к войне с Китаем на украинском опыте.

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