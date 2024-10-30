Соединенные Штаты, воевавшие в последние десятилетия с малыми державами, готовятся к конфликту с Китаем на примере военного противостояния России и Украины. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

По информации газеты, этот военный конфликт будет вестись на земле, в воздухе, в космосе без применения ядерного оружия. Существует высокая вероятность, что в этом случае американская армия понесет катастрофические потери. Утверждается, что в конфликт могут быть вовлечены другие крупные государства.

NYT напоминает, что, в отличие от «Талибана» (организация запрещена в России) и других группировок на Ближнем Востоке, Китайская Народная Республика практически не будет уступать Соединенным Штатам в средствах вооружения и спутниковой разведки. Для проверки способности армии к быстрому развертыванию и ведению боевых действий, были проведены специальные учения.

До этого официальный представитель минобороны Китая Чжан Сяоган заявил, что США являются угрозой миру, а также источником вооруженных конфликтов.

Тайвань закупит у США тысячу ударных дронов для «сдерживания» Китая.