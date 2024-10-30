Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о подготовке к войне с Китаем на украинском опыте

NYT: США на опыте российско-украинского конфликта готовятся к войне с Китаем

close
Aly Song/Reuters

Соединенные Штаты, воевавшие в последние десятилетия с малыми державами, готовятся к конфликту с Китаем на примере военного противостояния России и Украины. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

По информации газеты, этот военный конфликт будет вестись на земле, в воздухе, в космосе без применения ядерного оружия. Существует высокая вероятность, что в этом случае американская армия понесет катастрофические потери. Утверждается, что в конфликт могут быть вовлечены другие крупные государства.

NYT напоминает, что, в отличие от «Талибана» (организация запрещена в России) и других группировок на Ближнем Востоке, Китайская Народная Республика практически не будет уступать Соединенным Штатам в средствах вооружения и спутниковой разведки. Для проверки способности армии к быстрому развертыванию и ведению боевых действий, были проведены специальные учения.

До этого официальный представитель минобороны Китая Чжан Сяоган заявил, что США являются угрозой миру, а также источником вооруженных конфликтов.

Тайвань закупит у США тысячу ударных дронов для «сдерживания» Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами