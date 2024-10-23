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Стало известно о переброске тяжелой артиллерии НАТО к границам России

РИА Новости: у российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО

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Mindaugas Kulbis/AP

Лапландию преобразовали в форпост у российских границ после того, как Швеция и Финляндия стали официальными членами НАТО полтора года назад. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в регионе проходят масштабные артиллерийские учения НАТО. Так, стрельбы в рамках учений Lightning Strike 24 запланированы с 4 по 28 ноября, в которых будут участвовать 3,6 тыс. солдат из Финляндии, Британии, Швеции, Франции и Эстонии.

Основным местом проведения учений станет полигон Роваярви, который находится всего в 100 километрах от границы с Россией.

Также агентство написало, что с 12 по 21 ноября на полигоне Лохтая в Финляндии пройдут учения НАТО по противовоздушной обороне под названием ADEX 2/24 Mallet Strike.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал, что командование Североатлантического альянса по координации помощи Киеву заработает до конца года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об опасности ввода войск НАТО на Украину.

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