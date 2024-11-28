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Эстония может запретить оформлять документы на ВНЖ на русском языке

ERR: в Эстонии хотят запретить подавать документы на ВНЖ на русском языке

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Ints Kalnins/Reuters

Власти Эстонии могут запретить подачу документов на оформление вида на жительство (ВНЖ) на русском языке. Об этом говорится в повестке дня правительства Эстонии, сообщает телеканал ERR.

«Управляемая миграционная политика должна обеспечивать сохранение эстонского языка и культуры», — говорится в документе.

Отмечается, что при подаче необходимых документов на оформление ВНЖ в Эстонии будут учитываться новые требования властей. К примеру, речь идет об обязательном владении эстонским языком на уровне не ниже A2.

До этого министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила, что власти страны будут осуществлять надзор за переходом русских школ на эстонский язык обучения.

По ее словам, они будут следить за тем, действительно ли учителя первых и четвертых классов владеют эстонским и чем они занимаются на уроках.

Министр отметила, что учитель в классе будет работать на эстонском языке. При этом, по ее словам, если ребенок попросит объяснить ему материал на русском, учитель должен объяснить его на эстонском.

Ранее сообщалось, что в Эстонии перестанут переводить законы на русский.

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