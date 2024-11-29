«Даже взрывчатка не нужна»: эксперт о мощности «Орешника»

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Орешник» можно использовать для ударов по объектам противника даже без боевой части. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. По его словам, несясь с большой высоты, снаряд накапливает огромную энергию.

«Дело в том, что, когда объект падает с такой высоты, энергия, высвобождающаяся при ударе, превосходит энергию, которая высвобождается при детонации, скажем, гексогена. Поэтому во взрывчатом веществе уже потребности нет», — пояснил Шлепенко.

Он также назвал возможные цели «Орешника» на Украине. Речь идет о Бескидском тоннеле в Львовской области, через который снабжается противник, и мостах на польско-украинской границе.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в США сравнили «Орешник» с ядерным оружием без радиации.