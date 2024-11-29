Эксперт назвал возможные цели «Орешника» на Украине

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv порассуждал о возможных целях на Украине, которые могут быть поражены новейшей российской гиперзвуковой ракетой «Орешник». Речь идет о Бескидском тоннеле в Львовской области, через который снабжается противник, и мостах на польско-украинской границе, пояснил он.

«Искандеры» туда не достают. Если стрелять из Брянской области, там 650 километров расстояние примерно, а «Искандер» летит чуть менее чем на 500 километров, потому что мы его создавали под условия договора об ограничении ракет средней и малой дальности», — отметил Шлепченко.

У «Орешника» таких ограничений нет, подчеркнул эксперт.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик заявил, что «Орешник» гуманнее ядерных ракет.