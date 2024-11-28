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В США сравнили «Орешник» с ядерным оружием без радиации

Strategic Culture: «Орешник» меняет расстановку сил в мире

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» полностью меняет расстановку сил в мире. Об этом пишет издание Strategic Culture.

«Орешник» — кинетическая система оружия. Это сертифицированный игрок, меняющий правила игры, когда дело касается военных технологий и ведения войны, причем не одним, а несколькими способами», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что простая физика позволяет понять, как при сочетании достаточной кинетической силы и массы гарантируется полное опустошение. SC пишет, что оно сравнимо с ядерным оружием малой и средней мощности, имея при этом дополнительное преимущество отсутствия радиации.

SC утверждает, что ни в США, ни в НАТО, ни «на Западе с промытыми мозгами» не понимают, что представляет собой «Орешник», поскольку продолжают эскалацию конфликта и игнорируют предупреждения Москвы.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ превосходит все страны блока НАТО в совокупности в 10 раз по производству ракет. При этом, по словам российского лидера, в ближайшем будущем РФ еще увеличит их количество на 25%. Также глава государства отметил, что аналогов «Орешника» «нет и подобные аналоги появятся не скоро».

Ранее Путин назвал российские аналоги западных ракет ATACMS и Storm Shadow.

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