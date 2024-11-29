Украинские военные дезертируют целыми подразделениями под Угледаром, что приводит к ослаблению линий обороны и увеличению территориальных утрат, согласно заявлениям командиров и рядовых солдат украинской армии. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации подчеркивается, что «целые подразделения покинули свои позиции, что сделало защитные позиции уязвимыми и способствовало утратам территории». Один неназванный офицер из 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал, что дезертирство стало одной из причин, по которой в начале октября российские войска оставили Угледар. В подразделениях, удерживавших город в Донбассе, должно было быть по 120 бойцов, однако из-за потерь, ранений и дезертирства в некоторых из них остались лишь по 10 человек. Он также добавил, что к украинским войскам под Угледаром было направлено подкрепление, но и среди них наблюдались случаи дезертирства.

В пятницу Associated Press со ссылкой на неназванного украинского депутата сообщило, что число дезертировавших украинских военных могло достигнуть 200 тысяч человек. Как отмечается в материале, реальные показатели могут быть намного выше официальных.

28 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу солдат, которые впервые самовольно покинули воинскую часть или дезертировали.

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