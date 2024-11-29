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Украинский депутат назвал примерное число дезертировавших из ВСУ военных

AP: число дезертировавших из ВСУ военных могло достигнуть 200 тысяч человек

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Число дезертировавших украинских военных могло достигнуть 200 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного украинского депутата.

Как отмечается в материале, реальные показатели могут быть намного выше официальных.

28 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу солдат, которые впервые самовольно покинули воинскую часть или дезертировали.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинское командование привлекло бойцов нацбатальонов и иностранных наемников для ужесточения карательных мер из-за массового дезертирства военнослужащих под Купянском Харьковской области.

Также Марочко сообщал, что женщины, которые добровольно вступили в ряды Вооруженных сил Украины, начали самовольно оставлять воинские части.

Ранее украинский дезертир получил российский паспорт.

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