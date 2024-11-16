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В США объяснили, почему ВСУ потеряли контроль над всем фронтом

Берлетик: ВСУ утратили контроль над всем фронтом из-за атаки на Курскую область

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили контроль над всей линией фронта из-за вторжения в Курскую область, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Danny Haiphong.

По его словам, вторжение в российский регион стоило украинским войскам всей линии соприкосновения от Запорожья через Донбасс и до Харькова.

6 ноября офицер украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин заявил, что военно-политическое руководство Украины до сих пор не приняло никаких мер для исправления провала на фронте, к которому привела потеря ВСУ Угледара в Донецкой народной республике (ДНР).

Он также отметил, что по всей линии боевого соприкосновения продолжаются интенсивные боевые действия, но наибольшее продвижение Вооруженных сил России сейчас происходит на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар.

Ранее сообщалось, что ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче.

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