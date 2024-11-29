Уничтожение бронемашины ВСУ в Курской области FPV-дроном попало на видео

Расчет беспилотников центра «Рубикон» ликвидировал боевую бронемашину украинских войск в Курской области. Кадры удара показало Минобороны РФ.

На видео можно увидеть, как российский дрон приближается к технике противника. После этого появляются кадры, снятые беспилотником, корректировавшим удар: на них можно заметить взрыв, уничтоживший бронемашину.

На этой неделе в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России готовят ответ на удары ATACMS по территории Курской области.

В министерстве рассказали, что 23 ноября ВСУ выпустили пять этих ракет по позиции ракетного дивизиона С-400 в окрестностях Лотаревки, есть пострадавшие. По данным ведомства, три ракеты были уничтожены.

Спустя два дня ВСУ атаковали аэродром Курск-Восточный восемью ракетами ATACMS. Семь из них были сбиты. Ранения получили двое военнослужащих, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили пять установок РСЗО, применяющих ракеты ATACMS.