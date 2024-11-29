Эксперт объяснил, когда Россия может применить «Орешник» с боевой частью

Москва не будет торопиться с применением новейших гиперзвуковых ракет «Орешник» с боевой частью в ответ на удары западным высокоточным оружием вглубь России. Во всяком случае, в ближайшее время. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv сделал военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Понятно, что пока Москва не будет предпринимать серьезных шагов по обострению отношений с американцами, потому что сейчас есть большая надежда на то, что безобразничает уходящая команда Байдена, а Трамп придет и попытается, по крайней мере, порядок навести и привести к более-менее адекватному состоянию политику Соединенных Штатов», — сказал Шлепченко.

Он добавил, что высока вероятность постепенного разворота администрации Трампа в сторону Китая. Однако, если политика поддержки Киева будет продолжена, ответ России будет соответствующим, заключил аналитик.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили вероятность агрессии Запада против России.