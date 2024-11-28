Аналитик заявил, что «Орешник» гуманнее ядерных ракет

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может оказывать на объекты противника такое же воздействие, как ядерное вооружение, но является намного гуманнее из-за отсутствия после ударов непоправимых последствий. Об этом рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Таких поражающих факторов после применения «Орешника» в безъядерном оснащении нет, поэтому можно сказать, что это гуманное оружие, <...> оно не приводит к каким-либо экологическим и иным непоправимым последствиям», — заявил эксперт.

Коротченко напомнил, что «Орешник» несет шесть боевых блоков. По словам аналитика, каждый из них самостоятельно поражает цель. Эксперт также отметил, что благодаря той скорости, с которой летит ракета, можно получить эффект сильного воздействия. Коротченко сравнил его с взрывом крупного метеорита.

Собеседник агенства добавил, что при ударе тремя ракетами «Орешник» воздействие на цель может достигнуть такой мощи и выделяемой энергии, что она станет сопоставима с подрывом стандартного ядерного заряда, чья мощность оценивается от 150 килотонн.

При этом, несмотря на мощь ракеты, отсутствуют такие факторы, как световое излучение, проникающая радиация, а также электромагнитный импульс и радиоактивное заражение, заключил Коротченко.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что появление такого оружия, как «Орешник», укрепляет военные позиции России. Российский лидер подчеркнул, что эта ракета не является ядерным оружием. При этом Путин указал на результаты его применения и мощность.

Ранее в России сравнили мощность «Орешника» с «45 Хиросимами».