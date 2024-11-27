Командование украинской армии отправило штурмовиков батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) для контратак у села Копанки Харьковской области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его информации, 3-ю отдельную штурмовую бригаду «Азов» отправили на усиление позиций ВСУ западнее города Сватово.

«На данный момент украинские боевики ведут активные контратакующие действия в районе населенного пункта Копанки», — сказал Марочко.

По словам эксперта, войска РФ до этого также фиксировали присутствие военнослужащих «Азова» на сватовско-кременском участке, но их численность была незначительной.

Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения группировки российских войск «Запад» взяли под контроль село Копанки.

В этот день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов также заявлял, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка.

Ранее ВС РФ сорвали попытку ВСУ вывезти застрявший танк.