Сумма по искам Минобороны к военным строителям значительно увеличилась

Совокупная сумма по искам Министерства обороны России к Военно-строительной компании (ВСК) значительно увеличилась и составляет на данный момент 13,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Сумма в 13,8 млрд рублей в 34 раза превышает общую сумму по искам, предъявленным ВСК в 2023 году. При этом в 2024 году большинство исков были предъявлены в августе — всего 73 обращения. В сентябре и октябре военное ведомство еще 38 и 5 раз подавало в суд против ВСК.

Министерство обороны и ВСК, которая является структурным подразделением оборонного ведомства, судятся из-за завышений стоимости работ по государственному контракту.

До этого Тверской суд Москвы продлил арест экс-главе «Военно-строительной компании» Андрею Белкову по делу о злоупотреблении полномочиями.

3 сентября Белкову и его подельникам предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Речь идет о незаконном вознаграждении при выполнении гособоронзаказа. Белкову грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее генерал Павел Попов отказался от сделки со следствием.