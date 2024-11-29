Датчан предупредили об угрозе нападения военкомов на Украине

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) могут применить «грубую силу» к датчанам, оказавшимся на Украине. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на памятку, которую раздает посольство Дании в Киеве.

«В случае попыток задержания вас представителями украинской полиции или военкомата и применения против вас грубой силы, вы должны немедленно связаться с посольством Дании», — говорится в документе.

16 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что сотрудники украинских военкоматов в рамках мероприятий по принудительной мобилизации начали стрелять по нежелающим идти на фронт людям.

По словам Боуза, такие действия сотрудники украинских военкоматов совершают в случаях, если граждане отказываются идти на фронт.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве родственники мобилизованных мужчин устроили акцию у военкомата.