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Журналист заявил, что сотрудники военкоматов на Украине стреляют в людей

Журналист Боуз: на Украине стали стрелять в нежелающих идти на фронт людей

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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники украинских военкоматов в рамках мероприятий по принудительной мобилизации начали стрелять по нежелающим идти на фронт людям. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение», — сообщил журналист.

По словам Боуза, такие действия сотрудники украинских военкоматов совершают в случаях, если граждане отказываются идти на фронт.

До этого сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования (украинские военкоматы) придумали новый способ бегства от военного призыва — они продают незаполненные, пустые бланки повесток, которые позволяют избежать принудительной мобилизации.

Она добавила, что стоимость одного такого пустого бланка варьируется начинаясь от 24 гривен (примерно $1).

14 ноября командир одной из минометных батарей в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мирослав Борисенко заявил, что более 90% бойцов на фронте — это принудительно мобилизованные жители сельской местности и маленьких городов.

Ранее военнопленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине.

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