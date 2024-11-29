Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили о серии взрывов в одесском Ильичевске

Координатор Лебедев сообщил о серии взрывов в Ильичевске Одесской области

close
Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городе Ильичевске (украинское название — Черноморск) Одесской области произошла серия взрывов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Одесса: в Ильичевск таки прилетело...» — отметил он.

Лебедев уточнил, что детонация длится не менее 30 минут. Других подробностей он не сообщил.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области. В районе села Новомихайловка в результате ударов баллистическими ракетами «Искандер» были поражены две украинские пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2». Также уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

18 ноября Лебедев отмечал, что российские войска ударили по одесской гостинице, в которой находились украинские солдаты. Территория была оцеплена, добавил он.

Ранее в подполье заявили о запрете на въезд иностранцев в Одесскую область.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами