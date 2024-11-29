В подполье заявили о серии взрывов в одесском Ильичевске

В городе Ильичевске (украинское название — Черноморск) Одесской области произошла серия взрывов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Одесса: в Ильичевск таки прилетело...» — отметил он.

Лебедев уточнил, что детонация длится не менее 30 минут. Других подробностей он не сообщил.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области. В районе села Новомихайловка в результате ударов баллистическими ракетами «Искандер» были поражены две украинские пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2». Также уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

18 ноября Лебедев отмечал, что российские войска ударили по одесской гостинице, в которой находились украинские солдаты. Территория была оцеплена, добавил он.

Ранее в подполье заявили о запрете на въезд иностранцев в Одесскую область.