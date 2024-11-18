Подполье сообщило об ударе по гостинице с украинскими военными в Одессе

Российские войска ударили по одесской гостинице, в которой находились украинские солдаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергея Лебедева.

«В Одессе нанесен мощный удар в пятиэтажную гостиницу-общежитие военнослужащих Украины... Местные сообщают, что территорию оцепили, и поехали «скорые», — рассказал подпольщик.

17 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу военных предприятий. Украинские власти назвали атаку одной из самых крупных. В частности, серьезные повреждения получили несколько ТЭС. Во многих регионах пострадали объекты инфраструктуры, введен режим экстренных отключений электроэнергии.

В Одесской области, по данным местных СМИ, были атакованы четыре подстанции. Одна из них — крупная в селе Усатово. После удара в регионе возникли проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в подполье заявили о запрете на въезд иностранцев в Одесскую область.