В Подполье заявили о запрете на въезд иностранцев в Одесскую область

Украинские власти установили особый режим в Одесской области, согласно которому иностранцам запрещается въезжать на побережье Черного моря во время действия военного положения. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, у которого есть в распоряжении соответствующий приказ.

По данным приказа от 14 октября, за исполнение которого отвечает комендант Одесской области, было принято решение «установить особый режим въезда/выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев... на побережье Черного моря, во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, находящихся в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря в Одесской области».

Кроме того, ограничения распространяются на транспортные средства иностранных консульских учреждений и представительств международных организаций. Также на «определенные территории» власти страны запретили доступ владельцам и пользователям помещений и земельных участков.

Утром 17 ноября Лебедев сообщил о взрывах в Одессе.

Ранее взвод элитной бригады ВСУ уничтожили на Купянском направлении.