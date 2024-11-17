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В Подполье заявили о запрете на въезд иностранцев в Одесскую область

Лебедев: иностранцам запретили въезжать на побережье в Одесской области

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Nina Liashonok/Reuters

Украинские власти установили особый режим в Одесской области, согласно которому иностранцам запрещается въезжать на побережье Черного моря во время действия военного положения. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, у которого есть в распоряжении соответствующий приказ.

По данным приказа от 14 октября, за исполнение которого отвечает комендант Одесской области, было принято решение «установить особый режим въезда/выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев... на побережье Черного моря, во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, находящихся в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря в Одесской области».

Кроме того, ограничения распространяются на транспортные средства иностранных консульских учреждений и представительств международных организаций. Также на «определенные территории» власти страны запретили доступ владельцам и пользователям помещений и земельных участков.

Утром 17 ноября Лебедев сообщил о взрывах в Одессе.

Ранее взвод элитной бригады ВСУ уничтожили на Купянском направлении.

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