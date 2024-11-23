Министр обороны ФРГ заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным

Конфликт на Украине уже давно вышел за пределы регионального уровня. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на мероприятии, организованном близким к Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фондом имени Фридриха Эберта, передает ТАСС.

По его словам, Россия полностью перешла на военную экономику и за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько все страны-члены Евросоюза могут выпустить за год.

Безопасность ЕС является хрупкой, поэтому Германия должна активнее инвестировать в свою «способность вести войну», считает Писториус.

23 ноября председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца санкционировать быструю поставку Украине немецких крылатых ракет Taurus.

Шольц заявлял, что считает поставки этих ракет неправильными, так как этот шаг будет способствовать эскалации конфликта.

Ранее МИД Турции заявил, что поставки оружия сделали украинский конфликт глобальным.