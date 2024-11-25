В Германии задумались о расширении сети бомбоубежищ

Германия планирует расширить существующую в стране сеть бомбоубежищ, так как в настоящий момент укрытия могут вместить лишь незначительную часть населения. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, вместимость существующих в ФРГ убежищ составляет около полумиллиона человек при том, что население страны — 83 миллиона. Об укрытиях власти вспомнили из-за «российской угрозы».

Bild отмечает, что с 2007 года в Германии была запущена программа по поэтапному демонтажу бункеров и убежищ — тогда считалось, что они более не понадобятся. В результате к 2024 году в ФРГ осталось 579 общественных убежищ, рассчитанных на 480 тысяч человек. Тема уже обсуждается на уровне Бундестага. При этом Ральф Тизлер, руководитель Федерального ведомства гражданской защиты и помощи при катастрофах заявил, что для строительства требуемого количества убежищ потребуется минимум одно поколение.

По информации Bild, в настоящее время в Германии разрабатывается национальный план по организации бункеров. Для начала планируется составить перечень всех доступных зданий и частных домов, которые могли бы обеспечить защиту в случае ракетного удара (городские администрации, станции метро, офисные здания). Кроме того, граждан будут призывать оборудовать временные убежища у себя дома. Возможные варианты включают модернизацию подвалов и гаражей для их использования в качестве бункеров.

22 ноября сообщалось, что Германия разработала секретный 1000-страничный «Оперативный план Германии» по подготовке к возможному крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией.

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Ранее министр обороны ФРГ заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным.