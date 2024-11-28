На Украине сообщили о повреждениях на подстанциях «Укрэнерго»

Большая часть атак ракетами Вооруженных сил России пришлась на подстанции «Укрэнерго». Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на народного депутата от фракции «Слуга Народа» Сергея Нагорняку.

По данным источника, там, где были построены защитные сооружения, оборудование уцелело, тогда как в местах, где установить защиту не успели, были повреждены трансформаторы большой мощности.

Нагорняк также спрогнозировал, что длительные отключения света могут прекратиться через два-три дня, но не во всех областях Украины.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности рассказал, что российская армия в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотными летательными аппаратами по территории Украины.

Утром 28 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под массированную атаку попали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В некоторых регионах введены экстренные отключения света, начались проблемы с водоснабжением, не работает транспорт. Подробности о ночной атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл двойное назначение ракеты «Орешник».