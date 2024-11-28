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Плененный в Курской области британский наемник рассказал об ожиданиях от суда над ним

Попавший в плен британец Андерсон заявил, что суд над ним будет через два месяца

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The_First_SHO_Russia/Telegram

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, который был взят в плен в Курской области, рассказал о своих ожиданиях от суда по его делу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, суд над ним пройдет через два месяца.

«Думаю, сколько я получу. Знаю, что будет много», — сказал британец, отвечая на вопрос журналиста о его мыслях на будущее.

26 ноября суд в Курске арестовал 22-летнего Джеймса Скотта Риса Андерсона. Его обвиняют в незаконном пересечении российской границы и участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судебное заседание проходило в закрытой форме.

Российский морской пехотинец, командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Бах» рассказал, что бойцы ВСУ пытались добить Андерсона при помощи минометного обстрела.

Ранее сообщалось, что наемники стали реже вступать в ряды ВСУ.

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