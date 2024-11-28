Российские военнослужащие ударом «Искандера» по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе уничтожили 72 солдата, в том числе девять французских специалистов. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России заявили, что ВС Российской Федерации 28 ноября нанесли комбинированный массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины и энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает их функционирование.

28 ноября министерство обороны сообщило, что украинские войска за сутки лишились порядка 250 бойцов в ходе боевых действий в Курской области.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.