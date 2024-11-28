Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Удар «Искандера» по ВСУ уничтожил 72 военных, включая 9 французов

МО: ударом «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожены 72 бойца, включая 9 французов

close
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российские военнослужащие ударом «Искандера» по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе уничтожили 72 солдата, в том числе девять французских специалистов. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России заявили, что ВС Российской Федерации 28 ноября нанесли комбинированный массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины и энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает их функционирование.

28 ноября министерство обороны сообщило, что украинские войска за сутки лишились порядка 250 бойцов в ходе боевых действий в Курской области.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами