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В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки на Курском направлении

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 250 бойцов в Курской области

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились порядка 250 бойцов в ходе боевых действий в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, один военнослужащий украинской армии сдался в плен.

В Минобороны добавили, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 36,2 тысячи военнослужащих.

Помимо этого, в ходе боевых действий российская армия уничтожила 223 танка, 158 боевых машин пехоты, а также 122 бронетранспортера противника. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились порядка 1,2 тысячи боевых бронированных машин и более тысячи автомобилей.

Среди прочего российские бойцы уничтожили 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня. В их числе: 11 HIMARS, шесть MLRS американского производства, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин.

Также Вооруженные силы России ликвидировали 70 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники.

Незадолго до этого ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщил, что была зафиксирована массовая сдачав плен бойцов ВСУ. По данным источника, в российский плен сдались 22 человека.

Ранее Путин допустил удары по центрам принятия решений в Киеве.

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