Российские военные будут отслеживать средства применения дальнобойного оружия Запада

Российские военнослужащие будут отслеживать маршруты перемещения средств применения дальнобойного оружия Запада и наносить по ним огневое поражение. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«ВС РФ продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения средств применения дальнобойного оружия и наносить по ним огневое поражение», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска в течение недели поразили места размещения систем западного дальнобойного оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На этой неделе в министерстве заявили, что ВС России готовят ответ на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории Курской области.

В Минобороны рассказали, что 23 ноября украинские войска выпустили пять ракет ATACMS по позиции ракетного дивизиона С-400 в окрестностях Лотаревки, есть пострадавшие. По информации ведомства, три ракеты были уничтожены.

Спустя два дня ВСУ атаковали аэродром Курск-Восточный восемью ракетами ATACMS. Семь из них были сбиты. Ранения получили двое военнослужащих, добавили в министерстве.

Ранее в Думе заявили, что удары дальнобойными ракетами сделали россиян жестче.