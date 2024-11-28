Российские военные поразили места размещения западного дальнобойного оружия ВСУ

Российские войска в течение недели поразили места размещения систем западного дальнобойного оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, по местам размещения такого оружия был нанесен ряд ударов. Это было сделано в ответ на удары вглубь российской территории, отметили в Минобороны.

На этой неделе в министерстве заявили, что Вооруженные силы России готовят ответ на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории Курской области.

В Минобороны рассказали, что 23 ноября ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по позиции ракетного дивизиона С-400 в окрестностях Лотаревки, есть пострадавшие. По данным ведомства, три ракеты были уничтожены.

Спустя два дня ВСУ атаковали аэродром Курск-Восточный восемью ракетами ATACMS. Семь из них были сбиты. Ранения получили двое военнослужащих, добавили в министерстве.

Ранее в ЕС назвали удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию.