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В Думе заявили, что удары дальнобойными ракетами сделали россиян крепче

Депутат Колесник: россияне стали жестче и замотивировались после ударов ATACMS

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россияне стали жестче и замотивировались на победу после ударов дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской области. Такое мнение выразил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Запад стал вооружаться, чтобы так вооружаться, им надо много лет, у нас победа наступит гораздо раньше. <..> Теперь поняли уже все, такие вопросы не возникают. Все знают, что нам нужна только победа. Замотивировали так россиян», — заявил он.

По словам Колесника, ударами по Брянской области Вооруженные силы Украины «выгнали зверя из берлоги, и теперь испытают на своей шкуре мощь его клыков». При этом он подчеркнул, что теперь дипломатическое разрешение конфликта РФ и Украины исключено.

18 ноября Украина впервые ударила дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. Сообщалось, что у Киева имеется около 50 американских дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее Путин назвал российские аналоги западных ракет ATACMS и Storm Shadow.

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