Путин рассказал о мощи «Орешника»

Все, что находится в эпицентре взрыва баллистической ракеты «Орешник», превращается в пыль. Об этом рассказал коллегам по ОДКБ президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы, превращается, по сути, в пыль», — сказал он.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил применение «Орешника».