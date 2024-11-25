Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замглавы оперуправления ГУ МЧС

Мосгорсуд ужесточил приговор Виктору Самарину, ранее занимавшему пост заместителя начальника оперативного управления ГУ МЧС России по Москве, который был оштрафован на 4,5 млн рублей за получение особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Самарин был задержан в зале суда. Приговор, вынесенный Самарину по части 6 статьи 290 УК (особо крупная взятка), усиливают до 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он лишается права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет.

6 февраля Хамовнический суд Москвы принял решение о назначении Самарину наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на четыре года. Также ему был выписан штраф в размере 4,5 млн рублей. Судом было установлено, что сумма взятки, полученной осужденным, составляет 1 млн 880 тыс. рублей.

Два года назад в Москве при получении взяток были задержаны первый замначальника главного управления МЧС по столице полковник Андрей Мищенко и начальник отдела антикризисного управления полковник Виктор Самарин. Их удалось задержать во время двух специальных операций.

Ранее суд арестовал имущество семьи бывшего замглавы транспортной полиции Махачкалы.