В пользу Минобороны России взыскали 1,74 млрд рублей

Никулинский суд Москвы взыскал с бывшего главы департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрия Куракина и его сообщников 1,746 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Средства взысканы в счет возмещения ущерба по делу о взятках за незаконную рубку леса.

«Взыскать солидарно... в пользу ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны РФ 1 277 153 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, также солидарно взыскать в пользу Минобороны РФ 393 61 000,918 рублей», — сказано в тексте.

25 ноября бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина приговорили к 17 годам заключения по делу о взятках в особо крупном размере. Отбывать наказание Куракин будет в колонии строгого режима. Его арестовали в ноябре 2020 года, на тот момент он занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. Куракина обвинили в организации незаконной вырубки леса на территории воинских частей для продажи в Китай. Криминальная схема Куракина использовалась в Западном военном округе с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замглавы оперуправления ГУ МЧС.