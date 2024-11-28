Путин высказался о возможности стран ОДКБ помочь России при ударах ATACMS

Россия даже при ударах американских ракет ATACMS по ее территории может помочь странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) больше, чем они РФ. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Казахстан и саммита ОДКБ, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, необходимо «реалистично смотреть на происходящие события». Путин задал риторический вопрос, а что конкретно могу сделать страны — члены ОДКБ, чтобы помочь России при ударах американским оружием по ее территории.

«Скорее всего, даже в этих условиях мы в состоянии оказать им посильную помощь, а такие ресурсы и запас прочности у нас достаточный для того, чтобы поддержать наших союзников, если в этом будет необходимость», — сказал глава государства.

На прошлой неделе Путин сообщил, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow были атакованы военные объекты в Брянской и Курской областях. По его словам, в последнем регионе был атакован командный пункт группировки войск «Север».

Ранее в США заявили, что следующей целью ВСУ для удара ракетами ATACMS может стать Ростовская область.