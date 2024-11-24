200 целей для ATACMS и Storm Shadow. В США назвали регион РФ, который ВСУ атакуют следующим WSJ: Ростовская область может стать следующей целью ВСУ для атаки ATACMS

Газета The Wall Street Journal сообщила, что следующей целью ВСУ для удара ракетами ATACMS может стать Ростовская область. Там, как пишет издание, находятся четыре аэродрома, которые Киев может атаковать. Кроме этого, Институт изучения войны составил карту с примерно 200 военными объектами, которые расположены в зоне досягаемости ATACMS и Storm Shadow. В Госдуме уже заявили, что если ВСУ попытаются ударить дальнобойными ракетами по таким «ощутимым регионам», как Ростовская область, Москва обязательно ответит.

После атаки на Брянскую область американскими дальнобойными ракетами AТACMS ВСУ могут нацелиться на объекты в Ростовской области. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Одним из крупнейших скоплений объектов, на которое потенциально может нацелиться Украина, является Ростовская область на юге России. Там по крайней мере четыре аэродрома находятся в пределах досягаемости, хотя некоторые из них также являются гражданскими аэродромами и вряд ли станут целью», — говорится в материале.

Кроме этого, издание сообщает, что Институт изучения войны (ISW) составил карту с примерно 200 военными целями, которые ВСУ могут поразить, используя ракеты AТACMS и Storm Shadow.

По словам аналитика ISW Джорджа Барроса, эта карта отражает только часть объектов. Украина с помощью дальнобойных ракет может атаковать и другие цели на основе информации от разведывательных агентств, чтобы поразить штабы и цели, местоположение которых сейчас точно не известно.

«Определить, наложил ли Вашингтон какие-либо ограничения на типы целей или регионы, которые Киев может выбирать для атаки, не удалось», — пишут журналисты WSJ.

Что Киев уже пытался атаковать в Ростовской области

За последние полгода ВСУ не единожды предпринимали попытки атаковать объекты на юге России, в том числе и в Ростовской области. 18 июня Киев атаковал ударными беспилотниками нефтебазу в Азовском районе региона, после чего там загорелись цистерны с топливом. Пожар потушили спустя три дня.

13 июля из-за атаки беспилотников возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе.

Одна из самых массированных атак произошла в ночь на 3 августа — тогда регион атаковали 55 беспилотников. Власти сообщили, что в Каменском и Морозовском районах области повреждения получили складские объекты, там возникли возгорания. Что хранилось на складах, глава Ростовской области не уточнил.

В ночь на 18 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Пролетарске, там загорелось дизельное топливо. Из-за пожара в городе ввели режим ЧС. 23 августа Киев атаковал нефтебазу повторно, писал SHOT. Telegram-канал предполагал, что ВСУ добиваются, чтобы пламя перекинулось на цистерны с керосином, что могло сильно увеличить площадь пожара. Однако этого не произошло. Тем не менее потушить возгорание удалось только спустя две недели — 2 сентября. За все время при ликвидации огня пострадали 49 пожарных, из них 15 были госпитализированы.

«Ответы будут самые жесткие»

В Госдуме уже заявили, что если Киев попытается наносить удары «по таким ощутимым регионам», Россия обязательно на них ответит. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Ростовская область — важный регион, который используется в качестве хаба. Через него поставляется продовольствие и обеспечение мирных граждан, которые проживают в зоне боевых действий.

«Чтобы придать больший «эффект», они могут наносить удары по таким ощутимым регионам. Мы к этому, естественно, готовы, готовимся и предупреждаем, что ответы будут самые жесткие. Президент предупредил, и [есть] новая [ядерная] доктрина, и новые типы оружия», — отметил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что дальнейшая эскалация приведет только к дополнительным потерям со стороны ВСУ.