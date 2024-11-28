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Путин не исключил начала испытаний новых видов вооружений

Путин заявил, что мир узнает об испытаниях новых видов вооружений в свое время

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Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени могут начаться испытания новых видов вооружений. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ, трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.

«Узнаете в свое время», — сказал Путин.

Он отметил, что, например, об «Орешнике» было объявлено лишь после его испытания, когда были достигнуты определенные результаты. Путин подчеркнул, что в таких случаях важно проявлять терпение, а не суетиться.

Также президент сказал, что Россия считает бессмысленным использовать гиперзвуковую ракету для атак на маленькие объекты, так как это сравнимо с тем, чтобы стрелять «из пушки по воробьям».

Кроме того, Путин заявил, что Россия всегда будет отвечать на удары по своей территории. Российский президент добавил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником».

Ранее Путин назвал российские аналоги западных ракет ATACMS и Storm Shadow.

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