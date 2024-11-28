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Зеленский в беседе с премьером Британии намекнул на возможность переговоров

Зеленский поговорил с премьером Британии и рассказал о «любом развитии событий»

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Henry Nicholls/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора договорились относительно дальнейших шагов для укрепления позиций Киева перед «любым развитием событий». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Зеленского.

«Договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами относительно шагов, которые должны поставить Украину в самую сильную из возможных позиций перед любым развитием событий», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина нуждается в приглашении в НАТО и дальнейшем наращивании «дальнобойных возможностей» для укрепления ее позиций.

Кроме того, сообщил украинский лидер, стороны договорились ускорить подготовку соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине.

Ранее Зеленский выступил с обращением после массированного удара ВС РФ.

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