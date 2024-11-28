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Путин высказался о возможности появления ядерного оружия у Украины

Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Глава государства отметил, что передача кем-либо ядерного оружия Киеву «стала бы нарушением обязательств по нераспространению».

28 ноября в Вашингтоне заявили, что не планируют поставлять ядерное оружие Украине.

26 ноября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сама угроза передачи ядерного оружия Украине может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Российской Федерацией.

Газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из Соединенных Штатов и ряда европейских стран предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, как РФ будет решать вопрос с РСМД.

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