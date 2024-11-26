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Медведев предостерег Запад от передачи ядерного оружия Киеву

Медведев: угроза передачи ЯО Украине — подготовка к ядерному конфликту с РФ

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Сама угроза передачи ядерного оружия Украине может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Российской Федерацией. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

По словам Медведева, сама мысль о том, чтобы передать ядерное оружие стране, воюющей с крупнейшей ядерной державой, — абсурдна.

Зампред Совбеза высказал мнение, что фактическая передача ЯО Украине может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на Россию.

Политик предупредил, что последствия такого нападения очевидны, — Россия ответит.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, как РФ будет решать вопрос с РСМД.

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